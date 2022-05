Apple Watch Series 8 potrebbe misurare la febbre: forse ci siamo, finalmente!

In attesa di scoprire cosa ha in serbo Apple, in occasione della conferenza d’apertura della WWDC 2022, continuano ad emergere indiscrezioni sui prodotti che il colosso di Cupertino dovrebbe presentare il prossimo autunno, tra cui figurerà ovviamente il nuovo Apple Watch Series 8.

Secondo le ultime indicazioni trapelate e pubblicate dal popolare analista Ming-Chi Kuo, gli ingegneri Apple starebbero facendo di tutto per consentire alla nuova generazione di smartwatch di rilevare la temperatura corporea di chi l’indossa. Tuttavia, il progetto ancora non sarebbe stato finalizzato e non è detto che alla fine ci riescano visto che a Cupertino speravano di fare lo stesso anche nella Serie 7, ma alla fine come abbiamo potuto vedere il tutto non si è concretizzato a causa di alcuni problemi.

La sfida più importante è rappresentata dai sensori che dovranno portare a termine questo compito e che avranno l’obiettivo di comunicare con il software.

Sebbene sembri un chip basilare, visto che dovrà funzionare come il più semplice dei termometri, Apple vuole che Apple Watch Series 8 sia in grado di avvisare gli utenti quando la temperatura sale oltre una certa soglia, in modo tale che questo possa capire se è malato e quindi potenzialmente contagioso prima che se ne accorga. “Credo che Apple Watch 8 in 2H22 potrebbe misurare la temperatura corporea” ha affermato Ming-Chi Kuo tramite Twitter. “Apple ha bloccato la misurazione della temperatura corporea per Apple Watch 7 perché l’algoritmo non ha soddisfatto i test prima di entrare nella fase EVT l’anno scorso” ha aggiunto poco dopo, sottolineando che la feature entrerà nella scheda tecnica della Series 8 solo se “l’algoritmo soddisferà gli elevati requisiti di Apple prima del via alla produzione di massa”.

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple Watch Series 8 potrebbe anche supportare la connessone satellitare.