Apple Watch Series 8 misurerà la febbre: un brevetto non lascia alcun dubbio

Mentre la scheda tecnica e il design di Apple Watch Series 8 non promettono novità particolarmente pronunciate rispetto all'Apple Watch di Serie 7, la vera novità del nuovo smartwatch di Cupertino potrebbero essere i suoi sensori biometrici. Un nuovo brevetto, infatti, ha svelato un sensore per la misura della temperatura "estremamente accurato".

Andiamo però con ordine: la questione dei sensori biometrici di Apple Watch Series 8 è ormai piuttosto complessa, perché diversi insider hanno parlato di uno smartwatch capace di misurare la pressione sanguigna, la glicemia e la temperatura. Tre feature altamente richieste e possibilmente salvavita, che Apple potrebbe implementare in tempi diversi sul suo orologio intelligente.

C'è poi anche l'incognita dell'Apple Watch "Ruggedized" per gli sport estremi, che potrebbe ricevere dei sensori esclusivi, i quali dunque non dovrebbero debuttare su tutti gli Apple Watch Series 8. Tuttavia, pare che di recente gli esperti siano giunti alla conclusione che, dei tre sensori biometrici che abbiamo riportato sopra, il primo ad essere introdotto sarà proprio quello per la misurazione della temperatura corporea, mentre gli altri due potrebbero arrivare nei prossimi anni.

A dare una nuova conferma a riguardo è un brevetto depositato allo USPTO (United States Patent and Trademark Office) da Apple e scovato dai colleghi di MyHealthyApple. Il brevetto ha titolo "sensori per il gradiente di temperatura nei device elettronici" e sembra essere stato pensato con particolare riferimento ad uno smartwatch. Il deposito del brevetto, che arriva a poco più di un mese dal lancio di Apple Watch Series 8, sembra poi non lasciare spazio alle speculazioni: il nuovo smartwatch Apple, molto probabilmente, sarà dotato di un sistema di misurazione della temperatura ad alta precisione.

Senza scendere nei dettagli tecnici del sensore, che potete trovare aprendo la pagina del brevetto sul sito dello USPTO, pare che Apple sia riuscita nel tentativo di rendere la misurazione della febbre più precisa di quanto non lo fosse in passato sugli smartwatch: si tratta di un enorme passo in avanti perché, secondo diversi insider, l'azienda avrebbe lavorato al sensore per anni, senza mai implementarlo per via dei risultati troppo volatili ottenuti fino ad ora.