Apple Watch Series 8, il modello Pro è già un flop? Apple prevede scarse vendite

Negli scorsi giorni, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha riportato numerose informazioni esclusive su Apple Watch Series 8 Pro, il modello "rugged" dello smartwatch di Cupertino. Tra queste, quella che più spiccava era il prezzo, pari a quello di un iPhone di nuova generazione.

Secondo Gurman, infatti, l'Apple Watch Series 8 Pro costerà 899 Dollari o, forse, addirittura 999 Dollari nella sua versione di partenza. Di fatto, lo smartwatch potrebbe costare tanto quanto un iPhone 14, se non di più, anche considerando i rincari sui prezzi di iPhone 14 che Apple dovrebbe portare avanti quest'anno.

Come molti si potrebbero aspettare, il prezzo decisamente elevato non favorirà sicuramente le vendite del nuovo smartwatch di fascia alta di Cupertino. Al contrario, l'insider Ross Young, parlando con MacRumors, ha anzi spiegato che la stessa Apple sta producendo scorte limitate del modello Pro di Apple Watch Series 8, aspettandosi una domanda relativamente ridotta.

Nulla di strano, per la verità, considerato che Apple Watch Series 8 Pro sarà destinato agli amanti degli sport estremi e agli utenti disposti ad un esborso non da poco per delle feature aggiuntive molto limitate, che potrebbero riguardare solo un migliore tracking dei dati dell'utente durante il nuoto, l'arrampicata, lo sci e l'hiking.

In termini hardware, comunque, il modello Pro dell'Apple Watch di ottava generazione dovrebbe avere un display leggermente più grande e una batteria migliorata, perfetta per gli sportivi che magari intendono utilizzarlo per diversi giorni prima di ricaricarlo. Ad ogni modo, Apple vorrebbe produrre e vendere circa un milione di copie dello smartwatch, contro i quattro milioni di unità previste per l'Apple Watch Series 8 da 45 mm.