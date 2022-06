Apple Watch Series 8: nuove feature salvavita in arrivo con watchOS 9

Mentre alcuni leak ci mostrano il design di Apple Watch Series 8, che potrebbe somigliare molto ad iPhone 14, è la stessa Apple a spiegarci quali saranno le maggiori novità di watchOS 9, in arrivo proprio con la nuova generazione di smartwatch di Cupertino.

La feature principale tra quelle introdotte da Apple sul suo nuovo smartwatch è sicuramente la misurazione della fibrillazione atriale (AFib) dell'utente. Come gli ingegneri di Cupertino hanno spiegato nel corso del keynote della WWDC, i nuovi smartwatch con watchOS 9 saranno infatti capaci di monitorare non solo il battito cardiaco, ma anche le irregolarità nel suo ritmo, portando ad una diagnosi precoce della fibrillazione atriale.

La fibrillazione atriale è una condizione che si verifica quando atri e ventricoli del cuore non sono sincronizzati nel proprio battito, e che rischia di portare a conseguenze estremamente gravi per la salute dei pazienti, tra cui arresti cardiaci e infarti. Per questo, la feature in arrivo per Apple Watch Series 8 potrebbe essere veramente un salvavita per molti utenti.

Stando a quanto riporta MyHealthyApple, poi la funzione sarebbe ormai già pronta e in arrivo con la prima versione stabile del sistema operativo per smartwatch Apple, poiché sarebbe già stata approvata dalla FDA (Food and Drug Administration) americana. Al momento, comunque, la fibrillazione atriale colpisce circa il 9% della popolazione al di sopra dei 65 anni e il 2% della popolazione al di sotto della stessa età, e può rivelarsi fatale se non identificata in tempo, specie nei pazienti privi di sintomi evidenti.

Altra funzione che potrebbe far la differenza per molti utenti è invece la possibilità per gli Apple Watch aggiornati a watchOS 9 di effettuare chiamate VoIP senza collegarsi ad iPhone, direttamente dallo smartwatch con specifiche app terze parti. Inoltre, gli utenti potranno anche iniziare, mutare e terminare tutte le chiamate VoIP in arrivo su iPhone anche tramite il proprio orologio.

Al momento, purtroppo, non è chiaro quali saranno i servizi che utilizzeranno la nuova feature oltre a FaceTime, anche se vi è la concreta possibilità che anche le chiamate su Whatsapp Audio possano essere gestite direttamente da Apple Watch.