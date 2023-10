Apple Watch Series 8 in offerta su Amazon a poche ore dalle offerte Prime

Mentre Unieuro lancia i nuovi Sconti Solo Online, Amazon propone una serie di offerte molto interessanti su Apple Watch Series 8. Lo smartwatch della società di Cupertino, nella fattispecie, può essere acquistato ad un prezzo molto conveniente nella variante GPS + Cellular.

Di seguito i dettagli:

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color argento con Loop in maglia milanese color argento. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua: 799 Euro

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita già per la giornata di domani 10 Ottobre 2023. Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque o dodici mensilità a tasso zero ed interessi zero, direttamente: tale opzione può essere scelta direttamente al momento del pagamento.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.