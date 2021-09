Apple Watch Series 8: secondo un report il design sarebbe online da mesi!

I nuovi Apple Watch Series 7 sono stati annunciati meno di una settimana fa, durante il keynote di Apple del 14 settembre, ma già da qualche tempo circolano online leak e rumor sugli Apple Watch di Serie 8. Secondo un report di Daring Fireball, infatti, un render leakato di Apple Watch Series 7 mostrerebbe il design degli Apple Watch Series 8.

L'immagine a cui si riferisce il report è quella che trovate in calce a questa notizia: si tratta di un design profondamente diverso da quello definitivo dei nuovi smartwatch di Cupertino, che proprio per questo è tornato a galla dopo il keynote del 14 settembre. Il giornalista John Gruber ha definito il design di Apple Watch Series 7 come un cambiamento dell'ultimo minuto rispetto al form factor pensato in origine, che sarebbe stato quello piatto mostrato nel render.

Gruber ha detto a Daring Fireball che "da quanto ho sentito, il design piatto dell'orologio mostrato nei leak è corretto, ma verrà implementato solo dal prossimo anno. Apple lavora molto in anticipo sui suoi prodotti". Dunque, l'immagine potrebbe rappresentare un concept che, per via dei problemi di produzione di Apple Watch Series 7, sarebbe slittato al prossimo anno. L'idea che il render rappresenti il design di Apple Watch Series 8 è stata rilanciata anche dal leaker Steve Hemmerstoffer, specializzato nel mondo Apple e che in passato si è rivelato estremamente affidabile.