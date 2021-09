Apple Watch Series 8 sfoggerà il design con i bordi piatti? Si riaccendono i rumor

Per settimane si è parlato del presunto nuovo design di Apple Watch Series 7 con i bordi piatti in stile iPhone 13. Tuttavia, la scorsa settimana durante il keynote di presentazione Apple i rumor sono stati clamorosamente smentiti e lo smartwatch ha sfoggiato una cassa simile a quella dei suoi predecessori.

Secondo quanto affermato da Mark Gurman di Bloomberg, però, sebbene il progetto non abbia visto la luce quest'anno, non sarebbe stato completamente accantonato.

Il popolare leaker e giornalista, infatti, ha riacceso le speranze dei fan che speravano di vedere questa riprogettazione con un nuovo rapporto in cui afferma che il redesign potrebbe vedere la luce nel 2022, quando Apple potrebbe lanciare ben tre nuovi Apple Watch.

Il colosso di Cupertino, infatti, oltre che la variante con i bordi piatti potrebbe lanciare un modello rugged con cassa in grado di resistere agli urti. Si tratta della prima volta che emerge un'indicazione di questo tipo.

Apple, inoltre, il prossimo anno dovrebbe anche accontentare gli utenti delusi dall'assenza di AirPods dal keynote dello scorso 14 Settembre. Secondo Gurman, però, i nuovi auricolari potrebbero essere oscurati dal debutto del visore per la realtà mista di Apple, o per lo meno dalla versione per sviluppatori.

A ridosso del fine settimana è emerso un altro rapporto riguardante il nuovo design di Apple Watch 8, molto simile a quello di Gurman.