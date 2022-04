Apple Watch Series 8 supporterà connessione satellitare? Il parere degli esperti

I rumor relativi al supporto per la connessione satellitare su iPhone 14 si sono allargati lentamente anche verso l’orizzonte degli smartwatch della Mela in arrivo nei prossimi anni. A parlarne è stato anche il noto Mark Gurman di Bloomberg tramite la sua consueta newsletter settimanale.

Come segnalato dal giornalista statunitense nella newsletter Power On, l’Apple Watch è “destinato” a ricevere in futuro tale funzionalità; per quanto non ci sia l’assoluta certezza, Gurman crede fermamente che la connessione satellitare sarà supportata già con Apple Watch Series 8 o Series 9.

Citando integralmente parte del suo report, “Che sia su iPhone o Apple Watch, la tecnologia fornirebbe un'alternativa al Garmin inReach Explorer e SPOT, comunicatori satellitari portatili con caratteristiche simili. Ultimamente ci sono stati segnali che indicano che Apple e il suo apparente partner satellitare Globalstar Inc. potrebbero avvicinarsi al lancio di una tale funzionalità. A febbraio, Globalstar ha dichiarato di aver raggiunto un accordo per l'acquisto di 17 nuovi satelliti per aiutare ad alimentare "servizi satellitari continui" per un "potenziale" - e senza nome - cliente che lo aveva pagato centinaia di milioni di dollari”.

In poche parole, l’accordo potrebbe essere davvero dietro l’angolo tra la Mela e le società partner già esperte del settore, ma riguarderà gli iPhone 14, la prossima generazione di Apple Watch o versioni future di ambedue i dispositivi? Lo sapremo solamente a tempo debito.

Rimanendo in casa Apple, giusto oggi abbiamo anche discusso dell’arrivo degli iMac M3 nel 2023.