Apple Watch Series 8 ufficiale: rilevamento incidenti stradali e molto altro

Nell'ambito del keynote Apple Far Out, Tim Cook e soci sono partiti dagli smartwatch per ufficializzare le novità dell'azienda. Si fa ovviamente riferimento ad Apple Watch, più precisamente è stato svelato lo smartwatch Apple Watch Series 8 (come ampiamente pronosticato).

Infatti, in seguito a un video in cui sono stati mostrati vari contesti in cui Apple Watch è tornato utile alle persone, l'azienda ha reso noto al mondo l'ottava generazione dell'orologio intelligente. Una delle principali novità risiede nella presenza di un display più ampio rispetto al passato, nonché in nuove funzionalità relative a sicurezza sanitaria e connettività.

Più precisamente, tra i focus posti da Apple c'è quello relativo al sensore di temperatura per la salute delle donne. A cosa si fa riferimento? Chiaramente al nuovo tracciamento del ciclo, che può tenere sotto controllo l'ovulazione. Il design è a doppio sensore: uno posto sul retro e uno sotto lo schermo. C'è anche un monitoraggio ogni 0,5 secondi per tenere monitorato il tutto a livello notturno.

La stima dell'ovulazione è anche retroattiva. Apple non può leggere questi dati, in quanto crittografati end-to-end se sincronizzati con iCloud, nonché accessibili sul dispositivo solo mediante passcode o ID biometrico. Insomma, la società di Cupertino punta molto anche sulla questione privacy.

In ogni caso, ovviamente non mancano anche altre funzionalità non incentrate sul ciclo. Non manca infatti una feature chiamata Crash Detection e ovviamente incentrata sugli incidenti stradali. Come ben potete immaginare, quest'ultima può rilevare se è avvenuto un incidente di questo tipo e avvertire servizi e contatti di emergenza. Sotto la scocca ci sono tra l'altro due nuovi sensori di movimento, ovvero un giroscopio migliorato e un nuovo accelerometro.

Si è poi fatto riferimento all'autonomia: quella stimata da Apple è di 18 ore, ma c'è anche una modalità di risparmio energetico che promette 36 ore di autonomia. Quest'ultima modalità disabilita funzionalità come Always On e monitoraggio automatico dell'allenamento, ma mantiene attivi i principali rilevamenti. Tra l'altro, questa modalità di risparmio energetico sarà disponibile da Apple Watch Series 4 in poi con watchOS 9.

Le colorazioni disponibili saranno 4 e ci saranno diversi cinturini personalizzati, anche da brand come Nike e Hermes. La disponibilità di Apple Watch Series 8 partirà negli USA il 16 settembre 2022, a un prezzo di 399 dollari per la variante GPS e 499 dollari per il modello GPS e Cellular. In abbinata ci saranno 3 mesi di Fitness+.