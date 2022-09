Apple Watch Series 8 ed Ultra hanno qualche problema al microfono? Le segnalazioni

Mentre è emerso il primo video che ha messo alla prova la resistenza di Apple Watch Ultra, sul web si stanno moltiplicando le segnalazioni dei possessori del nuovo smartwatch rugged di Apple e della Series 8, i quali lamentano problemi con i microfoni.

Secondo quanto riportato, i due indossabili mostrerebbero un messaggio d’errore nel momento in cui si tenta di avviare Siri tramite comanda vocale, quando si vuole sfruttare la dettatura vocale o se si attiva il monitoraggio del lavaggio delle mani che come noto sfrutta proprio i microfoni per rilevare il rumore dell’acqua.

Nel messaggio d’errore si legge che “l’app Rumore non può controllare i livelli sonori quando Apple Watch è in Water Lock o mentre il microfono o l’altoparlante sono in uso”.

Di conseguenza, risulta praticamente impossibile utilizzare tutte le funzioni di watchOS che si basano sull’utilizzo del microfono, ed al momento l’unica soluzione nota è rappresentata dal riavvio del dispositivo, sebbene il problema si ripresenti ciclicamente poco dopo. Probabilmente si tratta quindi di un bug software, che con ogni probabilità sarà affrontato da Apple con i prossimi aggiornamenti.

Occorre precisare che da parte del colosso di Cupertino, almeno al momento, non sono giunti commenti in merito. Vi aggiorneremo non appena arriveranno ulteriori dettagli.