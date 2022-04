Apple Watch Series 8, valanga di nuove feature: c'è anche la misurazione della pressione

Sono numerosi i rumor in rete secondo cui Apple Watch Series 8 si focalizzerà sui sensori biometrici, misurando numerosi dati clinici di chi lo utilizza. Oggi, però, a parlare più approfonditamente del dispositivo è l'insider Mark Gurman, che ha fatto un elenco delle nuove feature in arrivo su Apple Watch nel 2022.

L'elenco arriva dall'edizione settimanale della newsletter Power On del giornalista, che spiega che Apple sta lavorando a diversi sensori biometrici nonostante l'abbandono del team dello smartwatch da parte di diversi medici e ricercatori specializzati proprio nei sensori di tracking clinico.

In particolare, Apple dovrebbe introdurre prossimamente ben tre sensori molto desiderati dagli utenti, ovvero quello per la misurazione della febbre, quello per la pressione sanguigna, e quello per tenere sotto controllo la quantità di glucosio nel sangue, ovvero la glicemia, che potrebbe rendere Apple Watch perfetto per controllare il diabete.

Purtroppo, i tre sensori arriveranno in tempi diversi, dal momento che la misurazione della temperatura corporea arriverà già a partire dal 2022, con una serie di feature collaterali, mentre il sensore per la pressione sanguigna debutterà solo nel 2024 o addirittura nel 2025. Gurman, infine, spiega che la misurazione della glicemia sarà introdotta solo "più avanti in questa decade", lasciando intendere che la sua implementazione sarebbe ben lungi dal realizzarsi.

Se per le feature di health tracking ci sarà ancora un po' da aspettare, Gurman ha anche detto che nel 2022 arriveranno diversi altri miglioramenti sullo smartwatch di Cupertino: per esempio, Apple Watch Series 8 dovrebbe misurare la fibrillazione atriale degli utenti, permettendo di identificare con largo anticipo malattie e scompensi cardiaci.

Apple, inoltre, starebbe lavorando ad una modalità "low-power" per il proprio orologio, che a differenza di quella attualmente esistente dovrebbe permettere di utilizzare alcune app e alcune funzioni consumando pochissima batteria. Inoltre, Apple Watch Series 8 dovrebbe essere dotato di connettività satellitare per l'invio di brevi messaggi testuali e di comunicazioni di emergenza o di SOS anche laddove non vi è alcuna copertura per la rete cellulare.