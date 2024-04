Apple Watch Series 9, quasi 100 EURO DI SCONTO su Amazon oggi 19 Aprile

In giornata odierna, Amazon propone uno sconto molto interessante su Apple Watch Series 9, su cui è possibile godere di una riduzione di quasi 100 Euro rispetto al prezzo di listino imposto dal produttore.

Apple Watch Series 9, nella variante GPS + Cellular con cassa da 45mm in acciaio inossidabile è disponibile al prezzo di 761,53 Euro, l’11% in meno rispetto agli 859 Euro di listino imposti da Apple. La consegna è garantita per lunedì prossimo se si effettua l’ordine entro 5 ore e 54 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia, con possibilità di effettuare il pagamento a rate in dodici mesi e dodici mensilità da 63,47 Euro al mese.

Amazon consente anche di effettuare la restituzione entro 14 giorni dalla data di consegna, e gestisce sia vendita che spedizione.

