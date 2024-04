Apple Watch Series 9 in un ammaliante colore rosa a un prezzo IMPERDIBILE!

Apple Watch Series 9 è lo smartwatch perfetto per abbinare stile a funzioni. Oggi puoi prenderlo a molto meno con il 20% di sconto, quindi lo pagherai a un prezzo introvabile: 489,99 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Non parliamo ovviamente solo di stile. Grazie al nuovo chip S9 hai un display superluminoso e un nuovo, magico modo di interagire con esso senza nemmeno toccarlo. Avrai a disposizione tante funzioni evolute per la salute, la sicurezza e l’attività fisica. Beneficerai delle app watchOS che sono state ridisegnate e rese più funzionali.

Monitora la tua salute a 360 gradi: fai un ECG ogni volta che vuoi, ricevi notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare, monitora quanto durano le tue fasi di sonno leggero, REM e profondo con la funzione “Fasi del sonno”. Importante poi per le donne: il sensore di temperatura e il monitoraggio del ciclo.

Smartwatch utilissimo per chi fa sport, con parametri evoluti che ti danno più informazioni sulle tue performance. E hai 3 anche 3 mesi gratis di Apple Fitness+.

Questo accessorio indossabile ti aiuta anche in caso di emergenze e pericoli: le funzioni “Rilevamento incidenti” e “Rilevamento cadute” sono in grado di chiamare i soccorsi in caso di grave incidente d’auto o se fai una brutta caduta. Non solo: con SOS emergenze ti basta premere un pulsante per far partire una chiamata d’emergenza.

