Altro che Apple Watch Series 9: Apple Watch X è in arrivo con una valanga di novità

Già diversi leaker hanno spiegato che Apple Watch Series 9 sarà identico al predecessore, l'Apple Watch di Serie 8, a sua volta molto simile alle Serie 7 e 6 di smartwatch di Cupertino. Oggi, però, un noto insider aggiunge che dei grandi cambiamenti arriveranno con Apple Watch X... Ma cos'è, esattamente, questo "Apple Watch X"?

Il device è stato protagonista della puntata di domenica 13 agosto della newsletter "Power On" di Mark Gurman, giornalista di Bloomberg e tra i più noti insider del mondo Apple. Gurman spiega che Apple Watch X sarà lanciato nel 2024 e rappresenterà la decima generazione di smartwatch di Cupertino, nonché, ovviamente, il decimo anniversario dalla release del primo Apple Watch.

Stando a quanto spiega Gurman, Apple Watch X sarà la revisione più grande mai apportata alla lineup di orologi di Cupertino, con un lancio previsto tra la fine del 2024 (quando il primo Apple Watch è stato presentato al pubblico) e la metà del 2025 (quando è stato messo in vendita in tutto il mondo). In termini design, è possibile che la Mela Morsicata modifichi il funzionamento dei cinturini, rivedendo il sistema di incastro di questi ultimi nel quadrante del dispositivo.

Questa revisione, che per alcuni potrebbe sembrare minore, potrebbe in realtà liberare tantissimo spazio sotto la scocca di Apple Watch X, dal momento che il sistema di incastri attualmente utilizzato da Apple occuperebbe molto spazio nello chassis del device, almeno stando a quanto il giornalista di Bloomberg ha scoperto da alcuni ingegneri della Mela Morsicata.

Tra le altre novità, questa volta lato hardware, potremmo avere invece i primi display microLED di Apple, che dovrebbe rendere Apple Watch X uno degli smartwatch più avanzati sul pianeta, almeno in termini di schermo, e soprattutto il sensore per il monitoraggio della pressione sanguigna, il cui sviluppo è stato completato da Apple negli scorsi mesi.

Il rovescio della medaglia, però, è che Apple Watch Series 9 sarà l'aggiornamento più "piccolo" di sempre per gli smartwatch di Cupertino, risultando di gran lunga il device meno interessante dell'intera lineup fin dal suo lancio: se volete comprare un nuovo orologio targato Apple, insomma, la scelta migliore potrebbe essere quella di aspettare un altro anno.