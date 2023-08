Apple Watch Series 9 in arrivo con una nuova colorazione: le dimensioni saranno invariate

Emergono nuove informazioni sulle mosse che ha intenzione di mettere in campo Apple nel prossimo autunno. In particolare, un rapporto pubblicato in rete si sofferma su Apple Watch Series 9, il nuovo smartwatch sequel di Series 8.

Secondo quanto trapelato, Series 9 presenterà lo stesso design del suo predecessore: le casse saranno da 41mm e 45mm ed anche i cinturini dei precedenti modelli saranno perfettamente compatibili. Tuttavia, la novità sarà da ricercare in una nuova colorazione rosa che dovrebbe essere disponibile solo per il modello in alluminio. La fonte dell’informazione è il leaker ShrimpApplePro, che anche in precedenza si è dimostrato abbastanza affidabile.

Il rosa dovrebbe essere la quinta opzione di colore per la Series 9 in alluminio, e si aggiungerà alle finiture Midnight, Starlight, Silver e (PRODUCT)RED già disponibili. Non si tratterà di una novità assoluta però, perchè Apple offre già colorazioni rosa per altri dispositivi come l'ultimo iPad Air, iPad mini, iPad ed iMac, e si parla di un debutto anche su iPhone 15 ed iPhone 15 Plus.

Per quanto concerne Apple Watch Series 9 con cassa in acciaio inossidabile, invece, le opzioni di colore dovrebbero restare oro, argento e grafite.

Le precedenti indiscrezioni su Apple Watch Series 9 riferiscono che lo smartwatch sarà dotato di un nuovo chip basato sull’A15 Bionic utilizzato su iPhone 13, che avrà l’obiettivo di migliorare le prestazioni.