Apple Watch Series 9 in arrivo: lo smartwatch confermato dalla certificazione Bluetooth

L'Apple Watch di Serie 9 è in arrivo, ma non porterà con sé tante nuove feature. Il grosso delle novità, infatti, verrà tenuto da parte per Apple Watch X, che sarà lanciato nel 2024. Ora, però, un nuovo leak conferma che Apple Watch Series 9 è in arrivo e che probabilmente sarà lanciato insieme ad iPhone 15.

Macrumors, infatti, spiega che Apple ha aggiunto un nuovo Apple Watch al database mondiale dei prodotti Bluetooth. Ciò, dunque, significa che il colosso di Cupertino lancerà almeno un device (probabilmente solo uno, per la verità) della linea Apple Watch nel corso dei prossimi mesi. A confermare che il prodotto sia uno smartwatch è il suo sistema operativo, che al momento è watchOS 9.6.1.

Secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, a settembre arriverà anche Apple Watch Ultra 2. Per altre fonti, invece, Apple Watch Ultra 2 arriverà nel 2024, insieme ad Apple Watch X e ad un nuovo Apple Watch SE. Il listing di un solo prodotto di Cupertino nel database Bluetooth, dunque, sembra confermare questa seconda ipotesi. Ovviamente, però, resta pur sempre possibile che Apple Watch Ultra 2 venga "listato" solo in seguito nel medesimo database.

Sfortunatamente, la pagina del prodotto sul database Bluetooth non ci dice quasi nulla su Apple Watch Series 9: persino il suo sistema operativo, che attualmente è l'ultima release di watchOS 9, dovrebbe essere sostituito con watchOS 10 prima del lancio del prodotto. In ogni caso, i leaker hanno già ipotizzato che Apple Watch Series 9 sarà un upgrade minimo rispetto al predecessore, collocandosi sulla medesima falsariga di Apple Watch Series 8, Series 7 e Series 6.

Con ogni probabilità, comunque, Apple Watch Series 9 arriverà il 12 settembre e sarà annunciato insieme ad iPhone 15 nel corso del tradizionale keynote di fine estate del colosso di Cupertino.