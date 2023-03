Apple Watch Series 9 esiste, ma sarà (quasi) uguale alla Series 8: gli ultimi rumor

Mentre alcuni rumor hanno svelato che l'Apple Watch Serie 9 non esisterebbe, poiché potrebbe essere sostituito con il misterioso Apple Watch X nel 2024, è ora un'importante testata del mondo Apple a riportare che Apple Watch Series 9 è effettivamente in produzione e a fare una cernita dei rumor relativi al device.

Una guida di Macrumors, infatti, suggerisce che Apple Watch Series 9 sia ancora vivo e vegeto, ma che si tratterà di un aggiornamento "minore" per gli smartwatch di Cupertino, esattamente come lo è stato anche Apple Watch Series 8 l'anno scorso. Se pensavate che il sensore Apple per il diabete sarebbe stato implementato sullo smartwatch di quest'anno, dunque, vi sbagliavate.

La politica del colosso di Cupertino sarebbe infatti quella di aspettare il 2024 per un grande refresh della sua linea di smartwatch, che dovrebbe riguardare sia gli Apple Watch "numerati", con il salto alla linea X già rumoreggiato tempo fa, sia gli Apple Watch SE e gli Apple Watch Ultra, con l'uscita di Apple Watch SE 3, che potrebbe ricevere un redesign e un nuovo chip, e di Apple Watch Ultra 2, che avrà un display più resistente e di dimensioni maggiori, una batteria più longeva e alcuni sensori aggiuntivi.

Ciò, però, non significa che Apple Watch Series 9 non porterà alcun cambiamento con sé: al contrario, lo smartwatch dovrebbe essere lanciato con un chip S9, il quale dovrebbe apportare alcuni miglioramenti prestazioni e di efficienza rispetto all'architettura del chip S8 dello scorso anno, che d'altro canto era identica a quella del chip S7 di Apple Watch Series 7, a sua volta ricalcata su quella del chip S6 dell'Apple Watch di sesta generazione.

Un altro aggiornamento piuttosto importante potrebbe essere l'inclusione del Bluetooth 5.3 anche su Apple Watch Series 9, dopo il lancio della feature lo scorso anno su Apple Watch Ultra. Difficile dire però se il miglioramento della connettività Bluetooth sarà accompagnato da nuove funzioni o se migliorerà ulteriormente la durata della batteria del device.