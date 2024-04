Apple Watch Series 9 è IMPERDIBILE su Amazon con questa offerta lampo

Dopo aver riportato lo sconto su Huawei Watch GT 4, continuiamo a spulciare le promozioni proposte quest’oggi da Amazon, che permette di acquistare a prezzo ridotto uno smartwatch a marchio Apple.

Si tratta, nella fattispecie, di Apple Watch Series 9 nella variante con cassa da 41mm in alluminio (PRODUCT) RED, cinturino dello stesso colore e modello GPS Only senza supporto cellular. Il dispositivo può essere portato a casa al prezzo di 390,10 Euro, il 15% in meno rispetto ai 459 Euro di listino.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Siamo di fronte ad un’offerta a tempo, con la disponibilità indicata nella barra laterale: come sempre in casi analoghi, il consiglio è di procedere rapidamente con l’ordine in caso d’interesse. Amazon consente anche di effettuare il pagamento in cinque o dieci rate mensili a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis alle condizioni proposte ed indicate direttamente al momento della finalizzazione dell'ordine.

