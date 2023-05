Apple Watch Series 9 sarà un piccolo mostro di potenza: gli ultimi rumor

Parallelamente agli ultimi rumor su iPhone 15, sono emerse sul web anche le prime voci sull’Apple Watch Series 9 che il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare il prossimo autunno insieme alla nuova serie di smartphone.

Secondo Mark Gurman, la società di Cupertino avrebbe intenzione di aumentare in maniera importante la potenza del proprio smartwatch. Apple Watch Series 9 infatti dovrebbe sfoggiare un rinnovato chip S9 basato sulla tecnologia dell’A15, che offrirà un balzo in avanti più significativo in termini di potenza ed efficienza rispetto a quello visto lo scorso anno.

Gurman come sempre ha condiviso le sue informazioni sul canale Discord “Power On” e nella newsletter di Bloomberg dove ha confermato che i nuovi modelli di Apple Watch dovrebbero avere l’SoC aggiornato, molto più potente rispetto alla precedente generazione. Piuttosto che un re-brand del chip della generazione del 2022, infatti, gli utenti potrebbero godere di un processore completamente nuovo basato sull’A15 Bionic.

Come noto, il chip A15 Bionic è utilizzato nella serie iPhone 13 e sfrutta il processo produttivo a 5 nanometri, con CPU a 6 core, GPU 5 core e Neural Engine a 16 core. Il suo arrivo su Apple Watch Series 9, quindi, coinciderebbe con un miglioramento significativo anche a livello di efficienza energetica, con un consumo minore di batteria ed una maggiore autonomia.