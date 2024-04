Apple Watch Series 9 SCENDE VERTIGINOSAMENTE al MINIMO STORICO

L'ultimo arrivato di casa Apple si è ritagliato il ruolo di protagonista di questa mattinata, con un'offerta davvero irresistibile che porta il suo prezzo ben al di sotto dell'ultimo minimo storico registrato nei mesi precedenti.

Serviranno infatti solo 516,20€ per accaparrarvi il top del top in casa Apple, lato smartwatch - Apple Watch Ultra a parte. Un'offerta a tempo, quindi limitata e influenzata dalla fine delle scorte, che vi consigliamo caldamente di prendere in considerazione qualora foste alla ricerca di un prodotto simile. Intanto proseguono i rumor su un possibile re-design per il Serie X in uscita quest'anno, che rivoluzionerà l'estetica come fece iPhone X nel 2017. La versione in sconto è quella da 45 mm, quindi con la cassa - e di conseguenza la batteria - più grande. Non da meno la bellissima colorazione Product RED, che quest'anno manca tra gli iPhone 15 e che fa sempre la sua grandissima figura di stile.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Per il resto ci troviamo dinnanzi al solito, ottimo dispositivo indossabile di casa Apple. Un concentrato di potenza dato soprattutto dal chip sotto la scocca, l'ultimo prodotto dal colosso di Cupertino, l'S9. Non solo, in questa variante sarà possibile connettersi alle reti per effettuare chiamate, grazie alla piena compatibilità Cellular del Series 9. Infine i sensori, tantissimi e in grado di misurare efficacemente i parametri vitali di chi indossa il device, tra cui l'ECG, il monitoraggio del sonno e della fase REM, il contapassi e il GPS.

