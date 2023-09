Apple Watch Series 9 ufficiale: carbon neutral, display 2000 nit e Double Tap

Come da previsioni, l'evento Wonderlust di Apple è iniziato con un annuncio lato smartwatch. Infatti, la società di Cupertino ha svelato Apple Watch Series 9, che apporta diverse novità alla formula che conosciamo da lungo tempo. Certo: ci sono anche upgrade importanti a livello di display e gesture.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto svelato da Tim Cook e soci nel corso dell'evento, la prima indicazione fornita dall'azienda di Cupertino è relativa alla presenza del chip S9, che offre un passo in avanti non di poco conto in termini di performance. Apple afferma che le prestazioni lato GPU sono migliorate del 30% (chi ha detto poi Neural Engine quad-core due volte più prestante?).

Si è poi passati all'annuncio di un'integrazione avanzata con Siri, che però inizialmente sarà disponibile solamente in inglese e cinese mandarino. Per intenderci, l'utente potrà chiedere all'assistente vocale quanto ha dormito la scorsa notte o ancora ottenere indicazioni in merito alla saturazione dell'ossigeno del sangue, giusto per fare due esempi. Secondo la società di Cupertino, è stata migliorata del 25% anche la capacità di Siri di comprendere i comandi. Non manca poi la possibilità di trovare il proprio iPhone, mostrando distanza e direzione verso quest'ultimo.

L'aspetto che più ha attirato l'attenzione, oltre al fatto che di mezzo c'è un display con luminosità massima di ben 2000 nit (il doppio rispetto al passato: lo schermo può scendere fino a 1 nit nei contesti scuri), durante la presentazione è l'introduzione della gesture Double Tap, che sarà disponibile a partire dal prossimo mese. In parole povere, l'utente può sfiorare tra loro indice e pollice due volte per effettuare operazioni come l'accettare una chiamata o terminare quest'ultima. A livello generale, Apple ha annunciato che Double Tap può controllare il pulsante principale di un'app.

A livello di colorazioni, Apple Watch Series 9 sarà disponibile in un nuovo case Pink Aluminium, mentre a livello di Stainless steel si fa riferimento a Gold, Silver e Graphite. Si è poi passati a un'ampia descrizione di come Apple intende limitare l'impatto ambientale dei suoi nuovi prodotti: in parole povere, l'obiettivo è quello, entro il 2030, di avere un impatto climatico netto pari a zero. Si punta insomma al carbon neutral per l'intero business Apple entro il succitato anno.

La società di Cupertino si è dunque soffermata in modo ampio su quanto la strada verso questo obiettivo inizi da Apple Watch Series 9. Questo viene infatti descritto come il primo prodotto carbon neutral di Apple, considerando anche che si punta, ad esempio, a cinturini realizzati con materiali che cercano di ridurre l'impatto ambientale. Di mezzo c'è una partnership con Nike, che vede di mezzo sia cinturini che watch face.



Il prezzo di partenza negli USA è pari a 399 dollari. La disponibilità partirà dal 22 settembre 2023.



Aggiornamento ore 21:08 12/09/2023: è arrivato l'annuncio dei prezzi da parte di Apple Italia. Ebbene, il costo di partenza di Apple Watch Series 9 da noi è pari a 459 euro. I preordini sono già attivi, mentre la disponibilità partirà dal 22 settembre 2023. Durante l'evento si è poi fatto rapido riferimento ad Apple Watch SE, che ha invece un costo a partire da 289 euro.