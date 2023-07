Apple Watch Series 9 ed Ultra 2, in arrivo una nuova colorazione?

Nello stesso numero della newsletter in cui Mark Gurman ha parlato delle novità di iPhone 15 in arrivo, il giornalista si è soffermato anche sulle novità che dovrebbero arrivare sulla gamma di Apple Watch che Apple dovrebbe presentare il prossimo autunno insieme ai nuovi smartwatch.

Gli Apple Watch sono ormai da diversi anni tra i dispositivi più popolari del listino Apple, e per tale motivo il colosso di Cupertino intende spingere in maniera importante su di essi.

Per quanto riguarda Apple Watch Series 9, la società americana dovrebbe proporre un chip più potente, su cui però non si sa molto. La stessa novità dovrebbe riguardare anche la serie Ultra 2, che evidentemente però non dovrebbe registrare molte modifiche a livello di design.

Gurman riferisce che Apple avrebbe testato anche una nuova colorazione per il modello Ultra, grigio scuro in titanio, per poi scartarla lo scorso anno. Non è chiaro però se abbia intenzione di proporla nel 2023 con la nuova lineup, tanto meno se andrà ad affiancare quella già esistente.

Nessun Apple Watch SE invece in arrivo quest’anno: Apple sembra ormai intenzionata a proporre una nuova variante ogni due anni.

Come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo, in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.