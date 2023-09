Apple Watch Series 9 e Ultra 2 in arrivo: saranno lanciati insieme ad iPhone 15

L'Apple Watch di nona generazione è in arrivo, e potrebbe non essere solo: secondo un noto insider del mondo Apple, infatti, il colosso di Cupertino lancerà ben due smartwatch il 12 settembre, insieme ad iPhone 15. Come se non bastasse, entrambi avranno tante nuove feature e persino alcuni sensori mai visti prima.

In un articolo pubblicato su Bloomberg, infatti, il giornalista Mark Gurman, forse l'insider del mondo Apple più affidabile sulla piazza, ha spiegato di aspettarsi il lancio di due smartwatch di Cupertino durante l'evento di presentazione di iPhone 15, intitolato "Wonderlust" e che si terrà il 12 settembre. Secondo Gurman, questi due orologi saranno rispettivamente l'Apple Watch di Serie 9 e l'Apple Watch Ultra di seconda generazione.

I due smartphone non rappresenteranno dei sostanziali passi in avanti rispetto ai device che li hanno preceduti (per quello ci sarà Apple Watch X nel 2024), ma porteranno con sé degli aggiornamenti a diversi sensori e componenti. Secondo Gurman, Apple "metterà in generale il focus sulla velocità, sull'efficienza e sull'accuratezza" del suo hardware, implementando anche una nuova versione del suo sensore ottico per il battito cardiaco.

Inoltre, come già riportato nelle sue aspettative pre-lancio di iPhone 15, Gurman afferma che i nuovi Apple Watch avranno un chip U2 Ultra-Wideband: si tratta di una revisione del "vecchio" chip U1, introdotto dalla Mela Morsicata nel 2019 con iPhone 11 e mai aggiornato negli ultimi ani. Il chip dovrebbe migliorare la precisione della localizzazione dell'utente che indossa lo smartphone.

Infine, l'Apple Watch Ultra di seconda generazione verrà realizzato con più materiali riciclati e verrà lanciato anche in una colorazione nera, assente per il device dello scorso anno. Invece, la cassa di Apple Watch Serie 9 verrà stampata in 3D e realizzata in acciaio inossidabile. La medesima tecnologia di stampa 3D verrà applicata anche ad Apple Watch Ultra a partire dal prossimo anno.