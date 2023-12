Apple Watch Series 9 e Ultra 2 non sono più disponibili negli USA: il ban parte oggi

Una delle notizie che più hanno tenuto banco nel mondo dell'hi-tech nelle ultime settimane è stato il ban di Apple Watch Series 9 e Ultra 2 negli Stati Uniti a causa di una disputa legale tra Apple e Masimo sui brevetti. Nonostante i tentativi di salvataggio da parte della Mela Morsicata, da oggi i due smartwatch non sono più disponibili in Nordamerica.

Ebbene sì: con la chiusura degli Apple Store della sera del 24 dicembre, è arrivato anche l'ultimo giorno di commercializzazione di Apple Watch Series 9 e di Apple Watch Ultra 2 prima che il ban ai due device entrasse in vigore. Negli scorsi giorni si era parlato di un possibile aggiornamento software per Apple Watch che avrebbe evitato il ban, ma il colosso di Cupertino non ha rilasciato nulla di simile.

In realtà, Apple ha rimosso gli Apple Watch "incriminati" dal suo negozio online già nella giornata di giovedì 21 dicembre, ma solo da oggi (o meglio, al rientro dalle vacanze natalizie) i due smartwatch verranno rimossi dagli scaffali degli Apple Store e dei rivenditori dei prodotti della Mela Morsicata. Il CEO di Masimo, l'azienda che ha trascinato il colosso di Cupertino in tribunale chiedendo lo stop alle vendite dei device, si è detto soddisfatto della punizione inferta ad Apple, affermando che la compagnia è stata "colta con le mani nella marmellata".

Al momento, dunque, si attende una risposta ufficiale da parte di Apple. La compagnia avrebbe fatto richiesta di una sospensione del ban alla Casa Bianca, ma finora non avrebbe ottenuto alcuna risposta, e si starebbe preparando ad un appello contro la decisione dei giudici americani: finché un nuovo verdetto non verrà raggiunto, però, l'azienda non potrà vendere i suoi orologi.

Il problema, in particolare, riguarda i sensori di misurazione dell'ossigenazione del sangue di Apple Watch Series 9 e di Apple Watch Ultra 2, che secondo Masimo (e secondo il sistema giuridico americano, visto l'andamento del recente processo) infrangerebbero un brevetto registrato della compagnia specializzata in presidi medici. Secondo gli esperti di settore, Apple avrebbe potuto semplicemente disabilitare la misurazione dell'ossigenazione sanguigna con un update software, ma non è chiaro se ciò sarebbe bastato a evitare lo stop alla commercializzazione dei suoi orologi intelligenti.