Apple Watch Series 9 ed Ultra 2, gli utenti segnalano problemi col display: indaga Apple

Una nuova nota di servizio diffusa da Apple e condivisa con i centri d’assistenza conferma che gli ingegneri stanno indagando su un problema segnalato dai possessori dei nuovi Apple Watch Series 9 ed Apple Watch Ultra 2 riguardante i display.

A quanto pare, infatti, sarebbero aumentate le segnalazioni di utenti secondo cui gli schermi dei due smartwatch presenterebbero problemi di sfarfallio quando è abilitata la modalità Always On.

Nel promemoria, scovato dai colleghi di MacRumors, non viene evidenziato quali modelli siano interessati ma le segnalazioni riguardano principalmente Apple Watch Series 9 ed Apple Watch Ultra 2, che sono stati lanciati nei negozi lo scorso anno. A riguardo è anche stato aperto un thread sul forum di supporto di Apple, oltre che su Reddit e lo stesso forum di MacRumors.

Apple almeno al momento esorta i centri d’assistenza a non riparare gli orologi interessati, ma piuttosto di consigliare ai clienti di tenere aggiornato Apple Watch. Probabile quindi si tratti di un problema di natura software che sarà risolto con watchOS 10.1, che vedrà la luce la prossima settimana insieme ad iOS 17.1 per cui ieri sera è stata rilasciata la Release Candidate agli iscritti al programma beta. Nel frattempo però viene consigliata la disattivazione momentanea della modalità always on dal pannello delle impostazioni di Apple Watch.