Apple Watch Studio, così Cupertino vi permette di creare il vostro smartwatch dei sogni

Ieri Apple ha presentato anche la nuova generazione di Apple Watch. Un piccolo passo in avanti rispetto alla Series 4 (che non a caso vengono sostituiti completamente) che si contraddistingue per il display always-on a parità di autonomia. Cupertino ha presentato anche l'Apple Watch Studio, il servizio per farsi lo smartwatch su misura.

Il servizio è disponibile già adesso, lo si trova sullo store e sull'app ufficiale di Apple. Le possibilità sono davvero ampie, il cliente può scegliere la combinazione di cinturino e case che meglio incontra i suoi gusti. La novità, molto presto, arriverà anche negli Apple Store fisici.

Il che significa che non si avranno più solamente dei modelli standard da cui scegliere, ma che una volta in negozio i dipendenti ci mostreranno un'ampia scelta di cinturini e case con cui andare a comporre il nostro personalissimo Apple Watch Series 5. Sicuramente una novità che sarà apprezzata dalle persone a cui, le attuali opzioni scelte da Apple, stanno decisamente strette.

Infatti, fino ad adesso se si voleva personalizzare il proprio Apple Watch bisognava prima scegliere un'opzione base, e poi successivamente acquistare a parte anche un cinturino extra per effettuare il cambio, aggiungendo un'altra spesa.

I clienti che vogliono comunque optare per le rassicuranti scelte di cinturino-case decise da Apple possono continuare a scegliere questa strada: l'azienda continuerà a vendere opzioni di case e cinturino pre-abbinate.



L'Apple Watch Series 5 arriva nei negozi a partire dal 20 settembre.