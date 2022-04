Apple Watch supera Rolex nella lista di orologi preferiti dai giovani benestanti

Il fascino dei dispositivi Apple è certamente noto a tutti: l’appeal dell’ecosistema della Mela è dato da molti fattori e riguarda ogni prodotto, dagli iPhone ai MacBook, passando per gli Apple Watch. A proposito di questi ultimi, stando a recenti sondaggi statunitensi gli adolescenti benestanti preferirebbero gli orologi Apple a quelli Rolex.

Lo studio condotto dalla società di investimento Piper Sandler ha visto 7.100 adolescenti con un'età media di 16,2 anni e un reddito familiare medio di 69.298 Dollari rispondere a semplici domande sulle abitudini di acquisto e le loro preferenze sui marchi internazionali.

Dai risultati emersi dal primo studio del 2022 risulta ben chiaro come gli iPhone siano gli smartphone più desiderati dai giovani: circa l’87% dei partecipanti allo studio ora possiede un iPhone, e lo stesso 87% crede che il prossimo smartphone in loro possesso sarà sempre un iPhone. A ciò si aggiunge una statistica importante lato wearables, ovvero che il 72% degli adolescenti ha già le AirPods.

I veri dati sorprendenti riguardano però gli orologi: il 37% degli adolescenti intervistati possiede ora un Apple Watch contro il 34% dell’autunno 2021, mentre il 14% prevede di acquistare un Apple Watch entro i prossimi sei mesi. Inoltre, il 42% afferma che Apple è il loro marchio di orologi preferito, superando Rolex con il 33%, Garmin con il 2% e Fossil con il 2%. Questo è a dir poco un traguardo storico per il gigante di Cupertino in quanto conferma il successo della combinazione di un design minimalista con la versatilità maggiore di un sistema “smart” anziché tradizionale.

Altro fattore determinante è di sicuro il costo, decisamente inferiore per un Apple Watch che per un Rolex da collezionisti; tuttavia, diversi adolescenti hanno anche segnalato di avere la possibilità di acquistare un orologio Rolex, e che semplicemente non lo preferiscono all’Apple Watch.

