Apple Watch ha superato l'industria orologiera svizzera: storico sorpasso per il settore

L'Apple Watch non solo è stato lo smartwatch più venduto dello scorso anno, ma ha anche superato l'intera industria dell'orologeria svizzera A svelarlo una nuova ricerca di Strategy Analytics, secondo cui nel 2019 il colosso di Cupertino avrebbe spedito quasi 31 milioni di unità, in crescita del 36% rispetto allo scorso anno.

Per fare un raffronto, l'industria orologiera svizzera, che include marchi come Swatch e TAG Heuer, si è fermata a 21,1 milioni di unità, in calo del 13%.

Tali dati non sono ufficiali, in quanto Apple nella trimestrale annunciata qualche giorno fa non ha svelato il numero di unità di iPhone ed Apple Watch venduti nel corso del 2019. Strategy Analytics raccoglie i dati dei partner di vendita al dettaglio e dei fornitori, e su tale base pubblica le sue stime di vendita.

Il direttore esecutivo Neil Mawston ha affermato che "gli orologi da polso analogici rimangono popolari tra i consumatori più anziani, ma gli acquirenti più giovani si stanno orientando verso smartwatch e dispositivi intelligenti".

Sulla stessa linea anche Steven Weltzer, secondo cui "i produttori di orologi tradizionali svizzeri come Swatch e Tissot stanno perdendo la sfida degli smartwatch. Apple Watch sta offrendo un prodotto migliore attraverso canali di vendita migliori ed una strategia che attrae i consumatori più giovani che desiderano sempre più prodotti digitali, anche al polso".