Quali Apple Watch supporteranno la modalità risparmio energetico di watchOS 9?

Durante la presentazione dei nuovi Apple Watch Series 8, Apple ha anche confermato che con watchOS 9 arriverà una nuova modalità di risparmio energetico, che aumenterà ulteriormente la durata della batteria degli smartwatch, con Series 8 che beneficerà di un’autonomia fino a 36 ore.

Tuttavia, questa modalità non sarà confinata solo all’ultimo arrivato della gamma, ma arriverà su Apple Watch Series 4 e modelli successivi. Apple non ha diffuso molte informazioni sui benefici che porterà sugli indossabili di vecchia generazione, ma si tratta di un sistema progettato per aiutare gli utenti quando sono fuori a fare trekking o campeggio o, come indicato durante il keynote, per coloro che hanno di fronte un viaggio lungo in aereo.

La funzione integra perfettamente anche il supporto alla ricarica rapida su Apple Watch Series 7 o Series 8, che permette di caricare gli smartwatch all’80% in soli 45 minuti. Ovviamente sarà estremamente interessante capire che impatto avrà sulle batterie degli smartwatch più datati e con un’usura maggiore, e sicuramente subito dopo il lancio in rete emergeranno ulteriori dettagli a riguardo che ci consentiranno di ottenere una panoramica più precisa. Alcune indiscrezioni trapelate in passato hanno anche mostrato che watchOS 9 ricalibrerà la batteria di Apple Watch 4 e 5.