Apple Watch torna in vendita negli USA: sospeso il ban su Series 9 ed Ultra 2

Gli utenti americani possono tornare ad acquistare gli ultimi Apple Watch, almeno momentaneamente. Dopo il ban su Apple Watch Series 9 ed Ultra 2, scattato a seguito della decisione della Casa Bianca di non porre alcun divieto, è stato annunciato che le vendite riprenderanno nella giornata di oggi.

La Corte d’Appello Federale ha infatti deciso di sospendere il divieto di vendita ed importazione sui due Apple Watch, scattato a seguito della violazione dei brevetti di Masimo scoperta dalla US International Trade Commission.

I giudici hanno affermato che Apple può ripristinare le vendite dei suoi smartwatch temporaneamente, in attesa che la US Customs and Border Protection si pronunci - il 12 Gennaio 2024 - sulle modifiche proposte dal colosso di Cupertino per evitare di violare i brevetti.

“I team di Apple hanno lavorato instancabilmente per molti anni per sviluppare una tecnologia che offra agli utenti funzionalità leader del settore legate alla salute, benessere e sicurezza e siamo lieti che la Corte d’Appello Federale degli Stati Uniti abbia sospeso il ban, in attesa che dell’analisi del nostro appello” ha affermato un portavoce di Apple.

Nelle scorse ore, il CEO di Masimo si è comunque detto disposto a parlare con Apple per risolvere la diatriba legale tra le parti.