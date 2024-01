Apple Watch Ultra 2 ed Apple Watch Series 9, sconti su Amazon oggi 24 Gennaio 2024

In giornata odierna, Amazon propone una serie di sconti molto interessanti per gli utenti che intendono acquistare un Apple Watch. Il colosso di Seattle, nella fattispecie, permette di acquistare a prezzo ridotto Apple Watch Ultra 2 ed Apple Watch Series 9.

Di seguito le varianti in offerta:

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm Smartwatch con robusta cassa in titanio e Trail Loop arancione/beige - S/M. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata: 859 Euro

Apple Watch Series 9 GPS 41mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte - M/L. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all'acqua: 399 Euro

Apple Watch Series 9 GPS 41mm Smartwatch con cassa in alluminio (PRODUCT) RED e Cinturino Sport (PRODUCT) RED - M/L. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all'acqua: 419 Euro

Apple Watch Series 9 GPS 41mm Smartwatch con cassa in alluminio color galassia e Cinturino Sport galassia - M/L. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all'acqua: 419 Euro

Apple Watch Series 9 GPS 41mm Smartwatch con cassa in alluminio rosa e Cinturino Sport rosa confetto - M/L. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all'acqua: 399 Euro

La consegna, su tutti i modelli, è garantita a stretto giro di orologio, ed Amazon propone anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi analoghi il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse.