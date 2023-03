Apple Watch Ultra 2 in arrivo nel 2024 (o nel 2025) con schermo microLED: il nuovo leak

Dopo aver scoperto che Apple Watch Ultra 2 avrà uno schermo enorme e una cassa con lato da più di 50 millimetri, arriva oggi un'altra informazione sul display del prossimo smartwatch top di gamma di Cupertino. Pare infatti che Apple Watch Ultra 2 avrà uno schermo microLED, anziché un Retina OLED LTPO come il primo Apple Watch Ultra.

A riportarlo è il portale taiwanese DigiTimes, che spiega che il nuovo Apple Watch Ultra arriverà nel 2024 o, al più tardi, nel 2025. Lo smartwatch sarà anche il primo dispositivo del colosso di Cupertino con uno schermo microLED, anche se la compagnia dovrebbe poi estendere la tecnologia anche su iPhone, iPad e Macbook in futuro.

Secondo il report di DigiTimes, Apple sta sviluppando gli schermi MicroLED dal 2014, quando la Mela Morsicata ha acquisito la startup californiana LuxVue, che si era specializzata nello sviluppo di display di nuova generazione. Nonostante i lunghi tempi di sviluppo, sembra comunque che i costi dei pannelli microLED restino molto alti e che la loro produzione sia ancora complessa.

Per questo stesso motivo, la Mela Morsicata avrebbe deciso di introdurre tali display su uno dei suoi dispositivi più costosi, in modo da ammortizzare più facilmente l'aumento dei costi produttivi delle sue componenti di base. In ogni caso, pare che la compagnia europea OSRAM sarà la principale fornitrice di schermi microLED ad Apple, mentre Epistar, altra azienda specializzata in display e con sede a Taiwan, affiancherà la produzione europea a partire dal 2026.

Secondo lo stesso report, infine, Apple Watch Ultra 2 avrà uno schermo da 2,1", di dimensione maggiore rispetto agli 1,9" dell'Apple Watch Ultra di prima generazione. Al di là della diagonale del display, comunque, l'integrazione della tecnologia microLED dovrebbe aumentare la luminosità di Apple Watch Ultra, specie a confronto con i pannelli OLED di attuale generazione.