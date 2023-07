Apple Watch Ultra 2, avrà parti stampate in 3D? Ecco di cosa si tratta

Le ultime voci vogliono un Apple Watch Ultra MicroLED solo nel 2026, ma questo non significa che l'azienda di Cupertino non abbia voglia di sperimentare: l'ultimo report di Ming Chi Kuo vi sorprenderà.

Tanto per cominciare, si parla della conferma di questa seconda iterazione: Apple Watch Ultra 2 si farà e arriverà presto, probabilmente entro la fine dell'anno. Kuo parla proprio della seconda metà dell'anno, con un lancio che dovrebbe avvenire contestualmente ai nuovi iPhone oppure a ottobre in un evento separato, ma questa eventualità sembra meno probabile.

La novità, però, data a parte, sarà un'altra: come avrete letto nel titolo, Apple Watch Ultra 2 potrebbe avere parti stampate in 3D. Non lasciatevi ingannare, perché non parliamo della classica stampa 3D consumer che abbiamo ormai imparato a conoscere in questi anni.

L'indizio arriva proprio dallo specialista, che parla di "alcune delle parti in titanio" e a questo punto possiamo ipotizzare che il riferimento sia a una tecnica utilizzata già nel campo dell'orologeria tradizionale per la stampa di elementi in questo particolare elemento, cioè la sinterizzazione (un esempio è il neonato Panerai Submariner S sviluppato con Brabus con tecnologia laser DMLS).

Rispetto alle metodiche classiche di modellazione del metallo, si tratta di un metodo che consente di ottenere forme più complesse e al contempo di utilizzare meno materiale, rendendo il pezzo generalmente più leggero ed elaborato. Chiaramente, ci si aspetta una lavorazione combinata anche con metodiche CNC tradizionali, ma la stampa 3D potrebbe snellire non di poco il processo di realizzazione (e il costo) di queste parti.

Kuo ha rivelato anche quali saranno le aziende che forniranno ad Apple tali tecnologie. Si parla di Farsoon e BLT per le forniture, mentre IPG Photonics penserà alla componentistica laser.