Apple Watch Ultra 2, niente display microLED: arriveranno solo nel 2026

Nelle scorse settimane, alcuni leak avevano svelato che Apple Watch Ultra 2 uscirà a settembre, insieme ad iPhone 15. Oggi, però, un nuovo rumor sembra stabilire che Apple Watch Ultra 2 non avrà una feature molto richiesta, che verrà implementata forse solo nel 2025 o addirittura nel 2026.

Il portale coreano The Elec, infatti, ha confermato che Apple è al lavoro su un Apple Watch Ultra con schermo microLED, ma ha anche aggiunto che il nuovo display richiederà ancora diversi anni di sviluppo prima di fare il suo debutto sullo smartwatch. Diversi altri insider hanno confermato che tale schermo è in produzione, e tutti finora si sono detti certi del fatto che esso debutterà nel 2024.

A quanto pare, invece, il display microLED arriverà solo nel 2025, e non già il prossimo anno, come inizialmente previsto. Secondo delle stime più pessimistiche, quest'ultimo verrà implementato sull'Apple Watch Ultra del 2026, addirittura. Pare che il motivo di questo posticipo, che nel caso peggiore potrebbe essere di ben 24 mesi rispetto alla data di lancio prevista, sarebbero dei problemi legati agli alti costi di produzione dello schermo presso i fornitori di Apple.

Nonostante ciò, Apple ha investito un miliardo di Dollari nella produzione dei display microLED per Apple Watch Ultra, il che significa che l'azienda crede molto in questo nuovo hardware per il suo smartwatch. A confronto con i display LED e OLED (questi ultimi utilizzati già sulla prima generazione di Apple Watch Ultra), i pannelli microLED hanno una maggiore efficienza energetica, un minore rischio di burn-in e una longevità complessivamente più elevata.

In questo modo, i nuovi display potrebbero aumentare la durata della batteria di Apple Watch Ultra, garantendo al contempo una migliore resa dei colori e, soprattutto, una luminosità più elevata, che potrebbe rivelarsi davvero utile quando si utilizza lo smartwatch all'esterno.

In ogni caso, permangono anche i dubbi sulla release di Apple Watch Ultra 2: con il primo modello dello smartwatch lanciato lo scorso anno, non è detto che il suo successore verrà messo in vendita già nel 2023. Al contrario, il ciclo vitale di un device di fascia così alta potrebbe essere pari a due (o più) anni, con un lancio della seconda generazione nel 2024 e della terza nel 2026, insieme ai nuovi schermi microLED.