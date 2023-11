Apple Watch Ultra 2, il modello nero esisteva: le foto sono online, che eleganza!

In estate, vari leak hanno anticipato un Apple Watch Ultra 2 di colore nero, che secondo gli esperti sarebbe stato lanciato insieme ad iPhone 15. Sfortunatamente, lo smartwatch non è mai stato presentato da Apple. Tuttavia, pare che il colosso di Cupertino fosse davvero al lavoro su un device simile: ecco le prime immagini dell'Apple Watch Ultra 2 nero!

Le fotografie sono state riportate dall'utente ParrotSWD su X, che ha spiegato che "i primi Apple Watch Ultra avevano un pannello posteriore di colore nero che sembrava molto carino". L'utente ha anche aggiunto che la fonte da cui ha recuperato le immagini è la FCC americana: "prima che qualcuno dica che lo smartwatch è di mia proprietà: no, non lo è. Sono immagini della FCC, che ho taggato nel post. Dovreste dare un'occhiata al loro database perché ci sono tantissimi prototipi interessanti".

Potete dare un'occhiata alle immagini nel tweet in calce a questa notizia. Come potete vedere, l'Apple Watch Ultra 2 nero è quasi identico al modello poi lanciato sul mercato, che però adotta una tinta più chiara per lo chassis. L'unica differenza di peso riguarda il design dei sensori sul pannello posteriore, che è leggermente diverso rispetto a quello del modello messo in vendita da Apple: la differenza, però, potrebbe semplicemente dipendere dal fatto che quello comparso in rete nelle scorse ore è solo un prototipo di Apple Watch Ultra 2.

In termini di design, inoltre, possiamo vedere che il concept di Cupertino ha un pulsante azione con finitura di plastica, e non metallica. Probabilmente, Apple ha prediletto quest'ultima per incrementare la durabilità e la resistenza del suo smartwatch, che d'altro canto resta pensato per escursionisti e sportivi estremi.

In ogni caso, la sola esistenza di un Apple Watch Ultra nero conferma che la Mela Morsicata ha seriamente preso in considerazione l'idea di mettere in vendita il suo orologio di fascia alta in due versioni diverse. Alla fine, però, nel 2023 l'azienda si è limitata ad una sola variante: possibile che le cose cambieranno tra il 2024 e il 2025, quando Apple lancerà il Watch Ultra 3?