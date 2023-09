Apple Watch Ultra 2, il teardown conferma: quasi nessuna modifica dal primo

Tra i protagonisti del keynote Apple di settembre abbiamo trovato anche il nuovo Apple Watch Ultra 2, che è stato prontamente smontato da iFixit insieme ad Apple Watch Series 9, confermando ciò che in molti avevano ipotizzato subito dopo il reveal: le modifiche sono davvero minime rispetto al primo modello.

Nel teardown di iFixit, infatti, i redattori confermano che l’Apple Watch Ultra 2 non è dotato dello schermo microLED di cui si è a lungo parlato negli scorsi giorni. Sul retro sono presenti quattro viti che fissano il pannello posteriore in posizione, ma Apple si è affidata anche ad uno strumento particolare che è stato fissato con una pistola termica e che gli ha consentito di mantenere in posizione il pannello da 1,92 pollici. La novità di rilievo che emerge dal teardown è la batteria, da 564 mAh, con un aumento del 4% rispetto ai 542 mAh dell’Apple Watch Ultra originale.

Presente ovviamente il chip S9 dell’azienda, mentre lo schermo è in zaffiro, il che lo rende estremamente resistente ai graffi. Non cambia nemmeno il Taptic Engine, che ha le stesse dimensioni e peso dello scorso anno, mentre sull’Apple Watch Series 9 da 41mm è più piccolo così come la batteria, da 282 mAh.