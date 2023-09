Apple lancia Apple Watch Ultra 2, con display da 3.000 nits e quadranti modulari

Ve lo avevamo anticipato: Apple Watch Ultra 2 sarebbe stato lanciato insieme ad Apple Watch Series 9 e iPhone 15. Puntuale come un orologio svizzero, il colosso di Cupertino ha presentato Apple Watch Ultra 2 durante il suo keynote del 12 settembre: ecco le novità principali del dispositivo!

Tra le novità hardware di Apple Watch Ultra 2 abbiamo il SiP S9, che permette agli utenti di utilizzare la funzione Doppio Tocco già lanciata insieme ad Apple Watch Series 9. La feature vi permetterà di usare il dispositivo con una mano sola per rispondere alle chiamate e per una serie di altre attività per lo sport all'aperto e per la vita di tutti i giorni.



Abbiamo anche una nuova tecnologia per il display dello smartwatch, con una luminosità massima pari a 3.000 nits. Quest'ultima, oltre a garantire una consultazione migliorata sotto la luce diretta del sole, si combina con i nuovi quadranti modulari, che mostrano i dati biometrici dell'utente e quelli legati alla localizzazione geografica in tempo reale. Inoltre, il nuovo sensore di prossimità di Apple Watch Ultra 2 vi permetterà di attivare automaticamente la modalità notturna dello smartwatch.

È stata poi migliorata la durata della batteria di Apple Watch Ultra 2: quest'ultima, stando ai dati di Apple, sarà pari a 36 ore. Attivando la modalità low-power, invece, la durata della batteria dello smartwatch arriverà persino a raddoppiare, toccando le 36 ore di autonomia.



Spazio anche ad una serie di nuove funzioni per il ciclismo e la corsa, nonché alla feature precision finding legata ad iPhone, che permetterà di ritrovare rapidamente il vostro iPhone nelle vicinanze quando lo perderete di vista. Inoltre, il software di sistema migliorerà la precisione dei log delle vostre sessioni di allenamento, fornendo una quantità più elevata di dati e garantendo una maggiore precisione di questi ultimi.

In termini di sostenibilità ambientale, Apple Watch Ultra 2 è pienamente carbon neutral, e lo stesso vale per i cinturini lanciati appositamente per lo smartwatch di nuova generazione. Apple, infine, conferma che il device è stato testato ed è pienamente funzionante ad altezze comprese tra -500 e ben 9.000 metri, nonché in immersione fino a 40 metri: insomma, il vostro Apple Watch Ultra 2 funzionerà ovunque vi troverete!

Apple Watch Ultra 2 arriverà il 22 settembre. Il prezzo dello smartwatch sul mercato americano sarà pari a 799 Dollari.

Aggiornamento ore 21:09 12/09/2023: sono arrivati i prezzi italiani dei prodotti di Apple Wonderlust. In Italia Apple Watch Ultra 2 ha un costo pari a 909 euro.