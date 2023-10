Niente Apple Watch Ultra 3 nel 2024: lo sviluppo procede a rilento

È passato solo un mese dal lancio di Apple Watch Ultra 2 sul mercato internazionale, ma già si inizia a parlare del suo successore, l'Apple Watch Ultra di terza generazione. Sfortunatamente, però, già da ora pare confermato che il nuovo smartwatch non arriverà nel corso del 2024.

Stando a quanto spiega l'affidabile analista Ming-Chi Kuo su Medium, Apple non ha ancora iniziato i lavori su Apple Watch Ultra 3. Secondo Kuo, il colosso di Cupertino sarebbe in grave ritardo rispetto alla sua tradizionale roadmap, che prevede di dare inizio allo sviluppo del nuovo hardware con più di un anno di anticipo rispetto al suo lancio sul mercato.

Kuo ha anche aggiunto che un ritardo simile è "insolito" per Apple, concludendo che un lancio del device entro la fine del 2024 è decisamente improbabile. Secondo l'analista, i motivi dietro al ritardo dello smartwatch potrebbero essere essenzialmente due. Prima di analizzarli, però, è bene ricordare che il 2024 sarà l'anno del decimo anniversario di Apple Watch, che potrebbe vedere il lancio di Apple Watch X, un device che potrebbe sostituire sia gli orologi smart della serie numerata di Cupertino che quelli della linea Ultra.

In ogni caso, Ming-Chi Kuo ha spiegato che Apple starebbe incontrando problemi con gli schermi micro-LED dei suoi smartwatch, che nei piani del colosso di Cupertino dovrebbero sostituire entro il 2025 i display OLED di Apple Watch Ultra e, forse, anche dei modelli base della sua lineup di orologi smart. In aggiunta, sembra che i progressi sui sensori biometrici di Apple Watch, tra cui l'estensimetro, il sensore per la pressione sanguigna e, soprattutto, il sensore per la glicemia del sangue, starebbero procedendo a rilento.

Questa mancanza di novità degne di nota avrebbe dunque spinto la Mela Morsicata a posticipare di un anno Apple Watch Ultra 3, che così potrebbe uscire nel 2025, anziché nel 2024. Altri report hanno già indicato che anche Apple Watch X uscirà nel 2025, e non il prossimo anno: possibile che i festeggiamenti per il decimo compleanno degli orologi di Apple slittino di ben 12 mesi?