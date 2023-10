Apple Watch Ultra 3 potrebbe non arrivare nel 2024: mancano le novità

In occasione del keynote di Settembre, Apple ha lanciato anche Apple Watch Ultra 2 quasi a sorpresa visto che il primo modello era stato presentato lo scorso anno. A quanto pare lo stesso potrebbe non accadere il prossimo anno, secondo le previsioni dell’analista Ming-Chi Kuo.

In una delle ultime note diffuse da Kuo, si legge che il colosso di Cupertino sarebbe in ritardo con il programma di sviluppo del prodotto e quindi potrebbe non essere in grado di sviluppare abbastanza novità in tempo da giustificare il lancio di un terzo modello.

Secondo le proiezioni di Kuo, qualora Apple non dovesse avviare lo sviluppo di Apple Watch Ultra 3 entro dicembre, sarebbe quasi confermato che non vedrà la luce un nuovo smartwatch della gamma nel 2024.

Tra i motivi che giustificherebbero tale scelta ci sarebbe la mancanza di funzionalità sanitarie innovative, in grado di garantirne nuove vendite. Se così fosse, le spedizioni di Apple Watch Ultra diminuiranno del 20-30% su base annua nel 2024 e quelle totali di Apple Watch del 10% a 35 milioni di unità.

Parallelamente, si parla anche del presunto Apple Watch Series X che dovrebbe celebrare il decimo anniversario dell’indossabile e che dovrebbe sfoggiare un design completamente nuovo, secondo altri rumor.