Apple Watch Ultra ed Apple Watch Series 8 in sconto su Amazon

Primi sconti per Apple Watch Series 8 ed Apple Watch Ultra su Amazon. I due ultimi arrivati della linea di Apple Watch, infatti, sono disponibili a prezzi più bassi rispetto a quelli di listino, ed è possibile risparmiare fino a 60 Euro.

Di seguito il listino:

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte - Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua: 619 Euro (669 Euro)

(GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte - Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua: 619 Euro (669 Euro) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde - Medium. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata: 949 Euro (1.009 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, con possibilità di effettuare il pagamento anche in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero. Disponibile anche il pagamento a rate con Cofidis, da scegliere direttamente al check-out.

Tramite la scheda prodotto viene anche data la possibilità di aggiungere la protezione aggiuntiva AppleCare+ per Apple Watch Series 8 o Apple Watch Ultra, semplicemente spuntando la casella dedicata. Nessuna inforamzione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per non perdere l'offerta.