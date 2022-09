Apple Watch Ultra, attenzione ai danni accidentali: le riparazioni costano 499 Dollari

Apple Watch Ultra è disponibile su Amazon in preordine, ma prima di acquistarlo c'è una cosa che dovete sapere. A quanto pare, infatti, i prezzi per le riparazioni del device sono altissimi, almeno negli Stati Uniti e per chi non possiede una copertura AppleCare+.

Macrumors, infatti, riporta che le riparazioni di Apple Watch Ultra costeranno 499 Dollari per chi non si è munito di AppleCare+. Tra gli interventi che richiedono un esborso simile troviamo tutti i danni accidentali alla custodia di titanio dello smartwatch, al suo display, ai pulsanti fisici, ai sensori ed a tutte le altre componenti interne del dispositivo.

Fortunatamente, i prezzi si abbassano per le sostituzioni della batteria di Apple Watch Ultra, che costano "solo" 99 Dollari, ma che non vengono coperte da AppleCare+. Si tratta di prezzi decisamente alti, dunque, ma dietro a tale scelta di Cupertino potrebbe esserci una serie di buone ragioni: la prima è che i materiali di cui è composto lo smartwatch sono estremamente resistenti, perciò danni dopo un breve utilizzo sembrano essere da escludere.

In secondo luogo, i materiali costruttivi dell'orologio sono decisamente più costosi di quelli di un Apple Watch SE o di un Apple Watch Series 8, il che spiega i rincari apportati da Apple ai servizi di riparazione dello smartwatch. Vi ricordiamo comunque che AppleCare+ per Apple Watch Ultra ha un costo iniziale di 99 Dollari e mensile di 4,99 Dollari, includendo riparazioni illimitate per tutti i danni accidentali.

A confronto, le riparazioni di Apple Watch Series 8 costano tra i 299 e i 399 Dollari senza AppleCare+, mentre quelle di Apple Watch SE hanno prezzi compresi tra i 199 e i 229 Dollari. In entrambi i casi, il cambio della batteria costa 79 Dollari, contro i 99 del modello Ultra.