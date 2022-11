Apple Watch Ultra diventa un computer subacqueo con la nuova app Oceanic+

Apple ha annunciato oggi il lancio della nuova app per Apple Watch Ultra, battezzata Oceanic+, che è stata sviluppata in collaborazione con huish Outdoors e che trasformerà lo smartwatch in un computer subacqueo per le immersioni fino a 40 metri.

Lo smartwatch premium della compagnia include già l'applicazione Depth che permette di visualizzare in tempo reale la profondità dell'acqua, oltre che altri dati come quella massima raggiunta, la temperatura dell'acqua e la durata dell'immersione.

Oceanic+ mostrerà molti più dati, come profondità attuale, il tempo di immersione, il tempo di non decompressione, la temperatura dell'acqua, il tempo di risalita, la profondità massima, la velocità di risalita, il livello della batteria e molto altro. L'applicazione fornisce anche degli avvisi di sicurezza quando si raggiunge il limite di non decompressione, attraverso delle bandiere colorate, ma invierà anche alert di sicurezza. Dopo l'immersione, sull'orologio verranno visualizzati dati come le posizioni GPS d'ingresso ed uscita, oltre che un profilo ed una tabella riassuntiva.

Tra le altre feature dell'app è presente il feedback tattile e delle complicazioni per il quadrante per mostrare tutte le informazioni desiderate.

L'app sarà disponibile su App Store e richiede un Apple Watch Ultra con watchOS 9.1 o successivo abbinato a un iPhone 8 o successivo con iOS 16.1 o versioni successive. Il piano di base dell'app è gratuito e include molte funzioni di immersione comuni, tra cui profondità, tempo e un registro delle immersioni più recenti. A 9,99 Dollari al mese o 79,99 Dollari all'anno, gli utenti potranno avere accesso al monitoraggio della decompressione ed altre informazioni che possono risultare utili.

