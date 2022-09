Apple Watch Ultra, c'è la conferma: compatibile con alcuni vecchi cinturini di Apple Watch

Apple Watch Ultra è stato presentato da Apple durante il keynote di ieri, mercoledì 7 settembre, ma solo ora iniziano a emergere sempre più novità sullo smartwatch di nuova generazione di Cupertino. Una di queste è che, fortunatamente, il device sarà compatibile con alcuni vecchi cinturini per Apple Watch.

La notizia non è affatto scontata, dal momento che, fino a poco prima dell'evento, era convinzione comune che Apple Watch Ultra avrebbe avuto dei cinturini dedicati e non sarebbe stato compatibile con quelli degli altri Apple Watch. In effetti, durante il keynote Apple ha confermato che Apple Watch Ultra avrà una cassa da 49 mm, molto più grande di quella degli altri smartwatch dell'azienda.

Ciò, però, non sembra pregiudicare la compatibilità con i cinturini degli Apple Watch da 42, 44 e 45 mm, che dovrebbero dunque funzionare tanto su Apple Watch Series 8 quanto su Apple Watch Ultra. Ovviamente, invece, quest'ultimo non sarà compatibile con i lacci pensati per gli smartwatch da 38, 40 e 41 mm.

In altre parole, tutti i cinturini realizzati per gli smartwatch Apple di più grandi dimensioni saranno compatibili anche con Apple Watch Ultra. Tra i cinturini sicuramente incompatibili, invece, troviamo i cinturini sportivi per l'Apple Watch da 41 mm e tutti i Solo Loop in commercio.

Infine, è stato anche confermato che i cinturini Trail Loop, Alpine Loop e Ocean Band di Apple Watch Ultra sono compatibili con tutti gli Apple Watch da 44 e da 45 mm, ma non con quelli da 40 e 41 mm, per i quali risulterebbero troppo grandi.