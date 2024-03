Niente Apple Watch Ultra con MicroLED: 'cancellato, non avrebbe aggiunto nulla'

Nella settimana in cui è arrivata la notizia della cancellazione del progetto Apple Car da parte di Apple, il popolare analista Ming-Chi Kuo riferisce che il colosso di Cupertino avrebbe cancellato un altro progetto su cui stava lavorando internamente.

Si tratta dell’Apple Watch Ultra con display microLED, che evidentemente non vedrà la luce dal momento che gli ingegneri Apple avrebbero messo da parte i piani. L’affidabile analista e leaker, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo Apple, spiega che “il mio ultimo sondaggio indica che Apple ha cancellato i progetti Micro LED dell'Apple Watch perché ritiene che i Micro LED non possano aggiungere un valore significativo a questo prodotto e che i costi di produzione siano troppo alti per renderlo economicamente sostenibile”.

Non si tratta della prima volta che emerge un rapporto di questo tipo: anche all’inizio di questa settimana erano arrivate voci sulla possibile cancellazione dell’Apple Watch Ultra con microLED, pubblicate da un fornitore di Apple, il quale aveva parlato di una rivalutazione interna dei piani da parte degli ingegneri per la strategia microLED dopo che un “progetto fondamentale è stato inaspettatamente annullato”.

Ovviamente, è improbabile che arrivino conferme o smentite da parte della stessa Apple, in quanto le aziende non solite commentare le voci sui prodotti ancora non presentati.