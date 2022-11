Apple Watch Ultra in offerta su Amazon al minimo storico per il Cyber Monday

A poche settimane dall'arrivo sul mercato, Apple Watch Ultra è già disponibile in offerta per il Black Friday 2022 su Amazon, che propone una riduzione dell'11% rispetto al prezzo di listino, con un risparmio superiore ai 100 Euro.

Di seguito i dettagli:

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Trail Loop nero/grigio - S/M. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata: 899 Euro (1.009 Euro)

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso smartwatch sulla piattaforma di Jeff Bezos, che permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 179,80 euro a tasso zero ed interessi zero.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per venerdì 2 Dicembre 2022 per gli utenti che effettuano l'ordine entro 3 ore e 3 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse, in modo tale da poter godere della promozione senza spiacevoli sorprese.

Apple Watch Ultra sfoggia una cassa da 49mm in titanio, e la variante in questione include anche il cinturino trail loop nero e grigio di taglia S/M per polsi da 130 a 180mm.