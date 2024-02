Apple Watch Ultra: gli schermi microLED costano troppo, arriveranno solo nel 2026

Già qualche mese fa era emerso che Apple non lancerà il Watch Ultra 3 nel corso del 2024, a causa di una lunga serie di intoppi nello sviluppo dello smartwatch. Stando ad un nuovo report, la stessa sorte toccherà all'Apple Watch microLED, il cui debutto potrebbe slittare addirittura di un paio d'anni.

Un report pubblicato dal sito web coreano The Elec, infatti, spiega che i primi Apple Watch con schermo microLED usciranno solo nel corso del 2026, e non nel 2025 come originariamente previsto. Negli scorsi mesi, diversi leaker avevano ipotizzato che i primi orologi smart con display microLED della Mela Morsicata sarebbero arrivati il prossimo anno, ma diverse voci autorevoli - prima tra tutte quella degli analisti di TrendForce - avevano criticato questa ipotesi.

In particolare, possiamo aspettarci che, dopo il posticipo di Apple Watch Ultra 3 al 2025, quest'anno vedrà solo l'arrivo del tanto rumoreggiato Apple Watch X, o Apple Watch Series 10, che dovrebbe modificare pesantemente sia l'hardware che il design degli smartwatch "base" del colosso di Cupertino. Dal 2025, poi, riprenderanno i lanci di nuovi prodotti della linea Ultra, con Apple Watch Ultra 3 il prossimo anno e Apple Watch Ultra 4 con schermo microLED nel 2026.

Secondo Macrumors, comunque, gli Apple Watch con schermo microLED avranno un display più grande dei modelli current-gen: infatti, si passerà dagli 1,93" ai 2,12", ingrandendo di molto le dimensioni del quadrante dell'orologio. Il problema principale per Apple, comunque, sarebbe al momento quello dei costi di produzione: la realizzazione di un pannello ad alta densità di pixel con dimensioni di circa 2", infatti, potrebbe costare tra i 120 e i 150 Dollari, contro i 40 Dollari circa degli attuali pannelli OLED.

Ciò significa che, se Apple non riuscisse a contenere i costi, gli Apple Watch Ultra microLED costeranno moltissimo, arrivando a toccare quasi i 1.000 Euro come prezzo di partenza sul continente europeo (contro gli attuali 849 Euro). Per i report più pessimisti, addirittura, una contrazione dei costi tale da rendere commerciabile a buon prezzo uno smartwatch microLED potrebbe avvenire solo nel 2027, mettendo a rischio l'uscita nel 2026 dell'orologio intelligente di fascia alta di Cupertino.