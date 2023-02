Apple Watch Ultra, che sconto su Amazon! Più di 100 Euro in meno sul modello Cellular

In aggiunta agli sconti solo online di Unieuro, arriva quest'oggi uno sconto molto interessante su Apple Watch Ultra, che nella versione Cellular viene proposto ad un prezzo più basso rispetto a quello di listino.

Lo smartwatch è disponibile ad 899 Euro, 110 Euro in meno rispetto ai 1009 Euro di listino. Si tratta di una riduzione dell'11%, complessivamente, e rappresenta una riduzione molto interessante se si rapporta alla scheda tecnica ed al fatto che si tratta di uno smartwatch top di gamma.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un indossabile con cassa da 49mm in titanio, con cinturino Alpine Loop verde large. Rispetto all'Apple Watch tradizionale, l'Ultra si differenzia per un design diverso "più robusto", un GPS di alta precisione, tasto azione e batteria a lunga durata. Apple l'ha descritto come un indossabile rivolto a chi fa sport estremi ed a chi fa escursionismo.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 22 Febbraio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore e 59 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. Non è presente alcune indicazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per non lasciarvi sfuggire l'offerta.