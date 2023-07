Apple Watch Ultra, il secondo modello sarà più leggero: presentazione a settembre?

A poco meno di un anno dalla presentazione ufficiale di Apple Watch Ultra, si parla già della seconda generazione dello smartwatch per sportivi ed escursionisti del colosso di Cupertino. Il dispositivo indossabile è ad oggi il più grande pesante del listino del gigante di Cupertino, ma con il secondo modello la situazione dovrebbe mutare.

Un nuovo rapporto proveniente dalla Cina infatti riferisce che Apple sarebbe al lavoro per ridurre in maniera importante il peso della prossima generazione di Watch Ultra. Il primo modello ha una cassa da 49mm (che dovrebbe essere confermata) ed un peso di 61,3gr ma a quanto pare quest’ultimo valore dovrebbe calare.

Apple infatti dovrebbe utilizzare delle parti stampate in 3D per il suo prossimo Watch Ultra, allo scopo di ridurre il peso del device. Il debutto dovrebbe avvenire nel corso della seconda metà dell’anno insieme a Watch Series 9 e soprattutto iPhone 15 ed iPhone 15 Pro che potrebbe essere più costoso.

I rapporti provenienti dal web riferiscono anche che Apple porterà sul mercato un display microLED da 2,1 pollici nell’Apple Watch Ultra in arrivo nel 2024, che garantirà una maggiore luminosità rispetto all’attuale modello che sfoggia un pannello OLED.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.