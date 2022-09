Apple Watch Ultra, segnalati problemi allo schermo: il ritorno del 'jelly scrolling'

Vi ricordate quando, poco più di un anno fa, vi abbiamo parlato del jelly scrolling del display di iPad Mini? Ebbene, oggi sembra che un altro device Apple soffra dello stesso problema, che stavolta ha colpito un dispositivo top di gamma dell'azienda: Apple Watch Ultra.

Con il termine "jelly scrolling" solitamente ci riferiamo ad un problema nel refresh rate dello schermo di un prodotto, a causa del quale una metà del display gode di un refresh molto più lento dell'altra, causando una sorta di "oscillazione" nel momento in cui l'utente effettua lo scroll sullo schermo stesso. Per iPad Mini, per esempio, ciò dipendeva dal sistema di montaggio dei due pannelli che ne componevano lo schermo.

Un post su Reddit, però, spiega ora che anche Apple Watch Ultra soffrirebbe del problema, che diventerebbe particolarmente evidente "scrollando" sulla schermata delle notifiche dello smartphone. L'utente che ha pubblicato il post, che trovate anche in calce, ha spiegato che il problema è di entità ridotta, ma anche che esso è chiaramente visibile facendo un video in slow-motion allo schermo di uno smartwatch di Cupertino.

Lo stesso utente ha spiegato che il problema sarebbe comune a molti Apple Watch Ultra, poiché lo avrebbe riscontrato non solo sul proprio device, ma anche su quelli presenti in esposizione presso un Apple Store vicino. Al momento, tuttavia, le segnalazioni in merito sono ancora estremamente ridotte, forse per via del fatto che il problema abbia un impatto minimo sull'esperienza utente garantita dal dispositivo. Non è chiaro se Apple interverrà o meno sulla questione: ciò che sappiamo è che, jelly scrolling a parte, Apple Watch Ultra è un device resistentissimo, come mostrato da diversi stress test.