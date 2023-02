Apple Watch Ultra ed SSD Crucial in sconto oggi 1 Febbraio 2023 su Amazon

In aggiunta allo Sconto Subito di Mediaworld lanciato oggi, continuano anche le promozioni di Amazon sui prodotti tech. In questo primo giorno di Febbraio, la società americana propone na serie di offerte molto interessanti su Apple Watch Ultra e su due modelli di SSD Crucial.

Di seguito gli sconti:

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) - cassa in titanio e Trail Loop giallo/beige - M/L: 899,99 Euro (1.009 Euro)

Crucial P3 2TB PCIe 3.0 3D NAND NVMe M.2 SSD , Fino a 3500MB/s - CT2000P3SSD8: 125,78 Euro (205,20 Euro)

Crucial BX500 1TB 3D NAND SATA da 2,5 pollici SSD interno - Fino a 540MB/s - CT1000BX500SSD1: 65,52 Euro (82,74 Euro)

Su Apple Watch Ultra, è disponibile il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 180 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con la consegna senza costi aggiuntivi prevista per venerdì 3 Febbraio 2023 per coloro che ordinano entro oggi.

Sull'SSD Crucial P3 da 2TB, invece, è possibile effettuare il pagamento in cinque tate da 25,16 Euro al mese ed in questo caso la consegna è garantita già per domani 2 Febbraio 2023. Non è disponibile invece il pagamento dilazionato per il Crucial BX500 da 1 terabyte a causa dell'importo più basso rispetto alla controparte.